Den tidligere Novo Nordisk-topchef Lars Rebien Sørensen træder ind i bestyrelsen hos den schweiziske ingrediensvirksomhed Jungbunzlauer.



Det skriver Berlingske.



Den tidligere Danisco-topchef Tom Knutzen er administrerende direktør i det privatejede Jungbunzlauer og har spillet en afgørende rolle i at hente Lars Rebien ind bestyrelsen.



- Han er en fantastisk kapacitet til bestyrelsen. Han er et godt navn, en global leder, og så er han ovenikøbet gammel fermenteringsmand. Han kender den her industri fra tidligere. Det var lidt af et scoop at få ham med ombord, siger Tom Knutzen til Berlingske.



Lars Rebien, som fratrådte Novo Nordisk ved årsskiftet efter knap 35 år, fortæller, at han er glad for den nye post, samt at den private ejerform i selskabet er tiltalende, da det er mindre kompliceret.



Tidligere på året tiltrådte Lars Rebien også bestyrelsen i svenske SCA, som er Europas største skovejer og leverer materiale til hygiejneselskaber som Libresse, Libero og Lotus.



Udover de to nye tilføjelser sidder Lars Rebien også i bestyrelsen hos Carlsberg, amerikanske Thermo Fisher Scientific, Novo Fonden og Novo Nordisk, skriver Berlingske.



