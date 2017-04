Relateret indhold Aktieordbog

Den svenske telenetvirksomhed Ericsson kom ud af første kvartal med resultater, der var i underkanten af analytikernes forventninger.



Omsætningen landede på 46,4 mia. svenske kr. mod ventet 47,3 mia. svenske kr. ifølge SME Direkt. Resultatet før skat viste et underskud på 12,8 mia. svenske kr., hvilket var 0,2 mia. svenske kr. værre end ventet



Det underliggende driftsresultat landede på 1,1 mia. svenske kr. og lå ligeledes et stykke under analytikerforventninger om et resultat på 1,4 mia. svenske kr. ifølge SME Direkt.



Det underliggende driftsresultat er justeret for ekstraordinære poster på minus 13,4 mia. svenske kr.



Den underliggende bruttomargin blev 30,5 pct. mod ventet 30,2 pct., mens den underliggende driftsmargin landede på 2,3 pct. mod ventet 3,0 pct.



