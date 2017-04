Vestas-rival risikerer farvel til børsen efter nyt milliardunderskud

Relateret indhold Artikler

Den kinesiske vindmølleproducent Sinovel Wind, der er blandt Vestas' konkurrenter, er blevet suspenderet på børsen i Kina efter et regnskab med et gigantisk underskud.



Sinovel Wind kommer ud af 2016 med et underskud på 3,1 mia. yuan - svarende til 3,1 mia. kr. - og det er faktisk en forbedring fra sidste år, hvor minusset lød på 4,45 mia. yuan.



Det er andet år i træk med minus på bundlinjen, og hvis ikke selskabet formår at lande et plus for 2017, vil det ifølge Bloomberg News blive afnoteret fra børsen i Shanghai.



Tirsdag er aktien blevet midlertidigt suspenderet efter regnskabet, men der bliver efter planen åbnet for handel igen onsdag.



Sinovel Wind regner med at kunne levere overskud i år, hvilket blandt andet skal ske via besparelser.



Den kinesiske vindmølleproducent var for få år siden branchens hurtigst voksende selskab, hvilket kulminerede med, at det i 2010 med en markedsandel på 11,1 pct. var rykket frem som verdens næststørste vindmølleproducent efter Vestas.



Siden er det dog kun gået en vej for selskabet.



/ritzau/FINANS