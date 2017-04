Volvo tromler hen over analytikernes estimater

Relateret indhold Pleasure.dk

Volvo klarede sig markant bedre end ventet i første kvartal. Lastbilproducenten omsatte for 77,4 mia. svenske kr., hvilket var en god bid over analytikernes estimat på 75,7 mia. svenske kr. ifølge SME Direkt.



Også resultatet før skat er langt bedre end ventet. Volvo fik et overskud på 6440 mio. svenske kr. mod ventet 4952 mio. svenske kr. ifølge SME Direkt.



Volvo fastholder forventningerne til lastbilmarkedet i 2017, mens forventningerne til markedet for anlægsmaskiner løftes.



/ritzau/FINANS