Jihad-skandale gør verdens største cementproducent direktørløs

Selv om den syriske borgerkrig rasede for fuld styrke, blev det franske firma LafargeHolcims cementfabrik i den nordlige del af landet ved med at producere.



Det kunne den, fordi den lokale ledelse betalte beskyttelsespenge til oprørsgrupper, hvoraf flere var under sanktioner fra Vesten.



Det er kommet frem efter en større intern undersøgelse af skandalen, der mandag kostede topchefen for hele LafargeHolcim, Eric Olsen, jobbet.



Det skriver flere medier, deriblandt Bloomberg.



- Set i bakspejlet var tiltagene for at sikre den fortsatte drift af fabrikken uacceptable. De ansvarlige for operationerne i Syrien har handlet i hvad, de har ment var selskabets bedste interesse.



- Efterforskningen har dog vist markante fejlvurderinger, der ikke er i tråd med vores retningslinjer, skrev LafargeHolcim i sin rapport, om hvad der er foregået.



Rapporten har samtidigt fundet, at medlemmer af selskabets øverste ledelsen var vidende om, at der blev betalt beskyttelsespenge til oprørsgrupper.



Skandalen har rullet siden november, hvor selskabet blev beskyldt for at have betalt beskyttelsespenge til Islamisk Stat og dermed støttet krigsforbrydelser.



I januar bekræftede Frankrigs regering, at man havde overdraget sagen til domstolene.



Eric Olsen har nu valgt at gå af, selv om han insisterer på ikke at have vidst noget om betalingerne.



- Min opsigelse er drevet af, at jeg mener, den vil være med til at løse op for de stærke spændinger, der opstået omkring Syrien-sagen.



- Jeg var ikke involveret i eller opmærksom på, at der skete noget ulovligt. Men min opsigelse kan bidrage til at skabe ro om selskabet, skriver direktøren i sin opsigelse ifølge Bloomberg News.



LafargeHolcims fabrik i det nordlige Syrien startede cementproduktion i 2010 og fortsatte frem til 2014, hvor den blev overtaget af Islamisk Stat. De ulovlige betalinger skulle være forgået i 2013.



/ritzau/