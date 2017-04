De største banker har sat sig tungt på kommunerne - citat

Danske Bank og Nordea er landets foretrukne banker blandt Danmarks 98 kommuner med markedsandele, som langt overstiger andelen på privatkundemarkedet. Især Sydbank mister i stigende grad kommunerne som kunder. Det viser en rundspørge, som Finans har foretaget blandt landets 98 kommuner.



Danske Bank alene har i løbet af de seneste fem år fået 13 nye kommuner som kunder og har nu sat sig på 53 pct. af samtlige kommuner herhjemme. Nordea har også skaffet 13 nye kommuner som kunder i samme periode og har i dag en markedsandel på 28 pct. af det vigtige marked for kommuner, der som offentlige kunder er risikofrie for bankerne og genererer store indtægter samlet set.



Bankekspert Lars Krull peger på kompetence som årsagen til udviklingen.



"Det er min klare opfattelse, at Danske Bank og Nordea har specialiseret sig i dette forretningsområde, og de kan derfor tilbyde de bedste løsninger til kommunerne. Især Danske Bank virker til at have et rigtigt godt produkt," siger Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, til Finans.



Landets største bank erkender at have fokus på kommunerne.



"Vi har 15 ansatte fordelt rundt om i landet, som ikke laver andet end at finde ud af, hvordan vi håndterer kommunerne bedst muligt. Derudover har vi et centralt team, som hjælper de lokale filialchefer, når kommuner sender deres bankaftale i licitation," siger Niels Bang-Hansen, direktør for Business Banking i Danmark.



Sydbank har mistet seks kommuner som kunder inden for de seneste fem år og må ifølge rundspørgen i dag nøjes med at være bankforbindelse for fire kommuner.



"Sydbank både kan og vil gerne servicere landets kommuner. Kommunemarkedet har dog gennem længere tid været stærkt konkurrencepræget. Sydbank har derfor ikke deltaget i alle kommunelicitationer, der har været over de seneste år, hvilket helt naturligt har medført et fald i antallet af kommune-kunder," siger Jan Svarre, bankdirektør i Sydbank, til Finans.