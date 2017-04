Amerikanske smøgproducenter har kronede dage

Relateret indhold Artikler

Stigende priser, relativt lave skatter og en forfatningssikret ret til at reklamere har vendt kurven for de amerikanske tobaksproducenter.



Det skriver Wall Street Journal, der refererer fra en større undersøgelse foretaget af selskabet Euromonitor.



Ifølge undersøgelsen er omsætningen på cigaretter i USA stærkt stigende og salget overgik i 2016 omsætningen for øl og sodavand.



Udviklingen kommer efter en periode med dyb krise for tobaksindustrien.



"Vi er kommet ud af en udfordrende periode," siger administrerende direktør for Altria, et af verdens allerstørste tobaksselskaber, til avisen.



Den udfordrende periode startede allerede i halvfemserne. Efter at have nægtet, at cigaretter var afhængighedsskabende, måtte direktørerne for de store producenter stå skoleret for Kongressen.



Samtidig begyndte færre at ryge.



En byge af søgsmål endte med en gigantisk bod på over 200 milliarder dollar, der blev pålagt industrien, og mange frygtede for konkurser.



Men sådan er det ikke gået. I stedet har branchen skåret i omkostningerne og hævet priserne.



Samtidig er markedet i USA ikke reguleret på samme måde som i eksempelvis Europa, da retten til at reklamere er beskyttet af forfatningen og skatten på tobak lavere end for flere andre varer.



Det har givet medvind til tobaksmarkedet.



Ifølge Euromonitor er antallet af cigaretter solgt i USA faldet med 37 procent fra 2001 til 2016. Til gengæld er omsætningen fra cigaretsalg steget med 32 procent til 93,4 milliarder dollar - 640 milliarder kroner - i samme periode.



Det er sket i takt med, at selskaberne har hævet priserne med næsten 100 procent.



Driftsresultatet for branchen i USA er ifølge Wall Street Journal steget med 77 procent til 18,4 milliarder dollar fra 2006 til 2016.



Den fremgang er ikke gået aktiemarkedet forbi. Mens indekset for tobaksproducenter faldt med 22 procent fra 1998 til 2002 er det steget med 178 procent i det seneste årti. 120-procent-point mere end det brede aktieindeks.



/ritzau/