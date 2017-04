Slut med arvestridigheder: Testamenter bliver gratis på nettet

Bitre arvestride og udmattende skilsmisser er langt fra sjældne. Alligevel har kun de færreste danskere sikret sig mod de svære stunder i livet.



En ny juridisk tjeneste på internettet skal nu gøre det lettere at tage nogle af de vigtigste forholdsregler.



Det er Arbejdernes Landsbank og it-virksomheden KMD, der mandag sendte siden TestaViva.dk i luften. Her kan den almindelige dansker selv gå ind og gratis oprette dokumenter som testamente og ægtepagt.



Derefter skal der kun en underskrift med NemID til, før der er indgået en juridisk gyldig aftale om, hvordan formuen skal deles.



For Arbejdernes Landsbank handler det om at give en hjælpende hånd til de mange kunder, der ønsker at beskytte sig selv og de nærmeste i fremtiden, fortæller ordførende direktør Gert Jonassen.



På trods af det udbredte ønske, er det nemlig i dag kun omkring ni procent af befolkningen, som ifølge banken har tegnet et testamente.



Det er dog ikke en god idé at lade danskerne rode med de vigtige dokumenter alene. Sådan lyder det fra Anne Broksø, formand i Danske Familieadvokater.



"Langt de færreste danskere har mulighed for selv at gennemskue, hvad der skal stå i deres dokumenter," siger hun.



"De har brug for rådgivning om alt det, de ikke selv tænker på."



Hun kender ikke til tjenesten, men mener grundlæggende ikke, at almindelige mennesker selv kan tage højde for alle mulige scenarier.



For eksempel hvad der sker med sammenbragte børn.



Ifølge Gert Jonassen fra Arbejdernes Landsbank er der dog taget højde for mulige faldgruber på siden.



Hvis der alligevel skulle opstå spørgsmål, er det muligt for bankens kunder og medlemmer af et LO-forbund at få op til fem timers gratis hjælp fra en advokat.



På den måde håber Gert Jonassen også at kunne lokke flere kunder til.



/ritzau/