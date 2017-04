Vestager-effekten: Dansk konsulentkomet udvider i Bruxelles

Danske Copenhagen Economics, der har oplevet stor vækst de senere år og øget omsætningen med 125 pct. fra 2010 til 2016, udvider nu forretningen med en ny EU-afdeling. Markedet er stort nok til, at selskabet har ansat fem eksperter i Bruxelles. Det sker for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter økonomiske analyser i forbindelse med europæiske konkurrencesager set i lyset af bl.a. konkurrencekommissær Margrethe Vestagers hårde kurs på området."Vi ser lige nu en oprustning på konkurrenceområdet både blandt myndigheder og virksomheder – og ikke mindst i Bruxelles. Det har ført til en øget efterspørgsel efter vores arbejde, og derfor er det et naturligt led i vores vækststrategi at åbne et kontor her", siger Copenhagen Economics grundlægger Claus Kastberg Nielsen, som selv er flyttet til Bruxelles for at lede det nye kontor.Det samfundsøkonomiske konsulenthus Copenhagen Economics har i alt tre kontorer med ca. 70 medarbejdere, 28 er specialiserede konkurrenceøkonomer. Virksomheden har udvidet sin omsætning fra 30,6 mio .kr. i 2010 til 68,8 mio. kr. sidste år. Selskabet leverede sidste år et driftsresultat på 6,4 mio. kr. Samtidig er antallet af ansatte steget med 117 pct. og omsætningen på konkurrenceområdet er øget med 68 pct. i samme periode, oplyser virksomheden.Claus Kastberg Nielsen får selskab af i alt fem specialister på konkurrencøkonomiområdet, blandt andet rumænske Adina Claici, der kommer fra en stilling som Senior Member of the Chief Economist Team i DG Competition, som er Margrethe Vestagers direktorat i EU-Kommissionen.Vestager har gjort sig bemærket med en lang række højtprofilerede sager mod alt fra store virksomheder som Google og Gazprom til kartelsager og en række sager om milliardstore fusioner mellem store industrivirksomheder.Copenhagen Economics' produkt er specialiserede konkurrenceøkonomiske analyser og rådgivning, f.eks. i forbindelse med fusionssager, konkurrencesager, statsstøtte og erstatningskrav. Bruxelles-kontoret skal arbejde tæt sammen med Copenhagen Economics' ansatte i København og Stockholm, hvor de kan trække på sektorspecifik erfaring inden for blandt andet digitalisering, den finansielle sektor, handel, energi og klima samt sundhedsområdet."Vores tilgang er anderledes. Vi stiller med et dedikeret senior team, og derfor kan vi handle hurtigt. Og så har vi en åben og direkte facon, som vi ved, at vores kunder sætter stor pris på", siger Claus Kastberg Nielsen.