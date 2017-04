Det børsnoterede investeringsselskab Smallcap Danmark fastholder sine brede udmeldinger om forventningerne til 2017 efter første kvartal.



Det fremgår af selskabets regnskab for årets første tre måneder.



Smallcap Danmark har ikke specifikke finansielle prognoser for året, men selskabet skriver, at resultaterne i høj grad vil afhænge af de store investeringer i aktier i Egetæpper, Rias og investeringsforeningen Smallcap Danmark.



- Starten på 2017 har været positiv på trods af betydelig, især geopolitisk usikkerhed, blandt andet den konkrete udformning af Trumps økonomiske politik, effekterne af brexit og ikke mindst en række forestående valg i Europa, herunder i Frankrig og Tyskland. Til gengæld er konjunkturerne i de vestlige lande under bedring, og virksomhederne har generelt en positiv indtjeningsudvikling.



- Det indebærer en øget sandsynlighed for stigende renter og en strammere pengepolitik, i første omgang i USA. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, ventes således at hæve renten flere gange i løbet af 2017, men det har de finansielle markeder allerede i vid udstrækning taget højde for, skriver Smallcap Danmark.



Investeringsselskabet ser det derfor fortsat som en fornuftig disponering at være "betydeligt" eksponeret i aktier, og at der er størst potentiale i mid- og smallcap-aktierne.



/ritzau/FINANS