Digitale spil skaffer vækst til Lego-konkurrenten Hasbro

En af verdens største producenter af legetøj, amerikanske Hasbro, har haft en god start på året. Det viser nyt regnskab.



Hasbro er nok mest kendt for Matador-spillet Monopoly.



Og netop spilkategorien har været med til at skaffe Lego-konkurrenten vækst i første kvartal 2017.



Selskabet, der producerer alt fra brætspil til skumgummiskydende geværer, har nemlig haft en fin start på året.



I årets tre første måneder kunne Hasbro notere sig en omsætning på 849,7 millioner dollar svarende til 5,8 milliarder kroner. Det er en stigning på 2,2 procent sammenlignet med samme periode sidste år.



Det er især nye spil og digitale spil, der har drevet den positive udvikling, fremgår det af regnskabet.



Omsætningen i Hasbros spilkategori, der blandt andet indeholder kortspillet Magic The Gathering, steg med 10 procent til 253,3 millioner dollar.



- Vores resultater for første kvartal ligger på linje med tidligere udmeldte forventninger, og vi er godt rustet til at udføre forskellige nye initiativer i 2017, siger selskabets direktør.



Hasbros salg har især været stigende, efter at legetøjskoncernen vandt en kontrakt på dukker baseret på Disneys "Frost"- og prinsesseunivers i 2014.



