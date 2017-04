Vestas udvider succesplatform med to nye møllevarianter

Relateret indhold Artikler

Vestas' supersælgende 2 megawatt-platform (MW) udvides to nye møllevarianter, der yderligere sænker prisen for produktion af vindmøllestrøm i de parker, som møllerne særligt egner sig til.



De to nye møllevarianter af platformen, V116-2,0 MW og V120-2,0 MW, tilbyder ifølge selskabet en industriførende pris for den producerede energi - levelised cost of energy - i parker med medium, lave og ultralave vindforhold.



Det er mølletyper, de rer særligt egnede til det amerikanske marked, Indien og Kina, fremgår det af en pressemeddelelse fra selskabet. De to møller installeres med vingeblade med en længe på henholdsvis 57 og 59 meter, og de får en rotordiameter på 116 og 120 meter, som møllernes navne antyder.



- Med V116-2,0 MW og V120-2,0 MW har vi øget 2 MW-platformens årlige energiproduktion med 40 pct., siden den blev lanceret, hvilket understreger vores evne til at føre an med at reducere prisen på energi, siger Anders Vedel, som er teknologichef hos Vestas, i meddelelsen.



De første leverancer af de ny møller ventes i første kvartal af 2018 for V116-møllen og i tredje kvartal af 2018 for V120-møllen.



2 MW-platformen blev introduceret i 2000, og dette er den femte større opgradering af platformen siden dengang. I alt har Vestas installeret mere end 18.000 møller fra platformen.



/ritzau/FINANS