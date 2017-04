SAS flyver til Israel

Relateret indhold Artikler

Israels turistindustri har lidt hårdt under uro i Syrien, Egypten og Irak, men nu vil SAS række en hjælpende hånd til landet.



Det skriver branchemediet Check-in.dk.



Den 28. oktober vil SAS begynde at flyve mellem Stockholms Arlanda-lufthavn og Ovda-lufthavnen, der ligger nord for badebyen Eilat ved Det Røde Hav i det sydlige Israel.



Avisen The Jerusalem Post skriver ifølge den norske erhvervsavis Dagens Næringsliv, at de israelske turistmyndigheder bidrager med 45 euro per passager, og Eilats hotelforening med 15 euro. I alt støttes SAS med cirka 550 norske kr. per passager, som flyver til Israel.



- Vi glæder os over de svenske turister vender tilbage til Eilat og vælger en attraktiv og unik destination som denne. At opleve ørkenen i vinterhalvåret er en unik oplevelse, siger Israels turistminister Yariv Levin.



Ruten vil blive opereret hver lørdag frem til og med den 24. marts næste år.



/ritzau/FINANS