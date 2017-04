Relateret indhold Artikler SP Group +67,00 +8,79% Læs mere Kurser er ca. 15 min forsinkede

Den fynske koncern SP Group, der blandt andet producerer formstøbte emner i plast, har leveret sit bedste kvartal nogensinde målt på top- og bundlinje og løfter samtidig de langsigtede forventninger.



Ud af dette års første kvartal kommer virksomheden med en omsætning på 476,8 mio. kr., svarende til en vækst på 36,4 pct. i forhold til samme kvartal året før. Samtidig lå den organiske vækst på 20,8 pct.



De større indtægter bidrog til at løfte driftsresultatet, EBITDA, til 72,8 mio. kr. fra 44,8 mio. kr. i samme periode året før.



På bundlinjen landede SP Group et overskud før skat og minoriteter på 49,6 mio. kr. mod 25,9 mio. kr. i den tilsvarende periode året tidligere.



"Til trods for mange markedsudfordringer er det lykkedes at øge salget og indtjeningen igen i første kvartal. Vi har ikke tidligere haft en organisk vækst på over 20 pct."



"Første kvartal 2017 har været vort hidtil bedste kvartal på både top- og bundlinje," udtaler administrerende direktør Frank Gad i en meddelelse.



I forbindelse med regnskabet opjusterer SP Group sine forventninger til 2017, hvor der nu ventes en omsætning på 1,7-1,8 mia. kr. og et resultat før skat og minoriteter i niveauet 150-170 mio. kr.



Tidligere ventede selskabet en omsætning på 1,7 mia. kr. og et resultat før skat og minoriteter i niveauet 140-160 mio. kr.



/ritzau/FINANS