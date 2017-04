Det amerikanske medicoselskab C.R. Bard, der er en stor konkurrent til danske Coloplast på markedet for katetre og urologi, er på vej til at blive solgt til Beckton, Dickinson and Company (BD) for hele 24 mia. dollar - svarende til godt 164 mia. kr.



BD betaler 317 dollar per aktie for C.R. Bard, hvilket svarer til en præmie på 25,3 pct. sammenlignet med lukkeniveauet fredag på 253,07 dollar.



Aftalen er enstemmigt godkendt af bestyrelserne i begge selskaber og afventer derfor nu blot regulatoriske godkendelser fra de relevante myndigheder.



Opkøbet ventes at bidrage med en høj encifret vækst i indtjeningen per aktie allerede fra regnskabsåret 2019, fremgår det af en meddelelse fra de to selskaber søndag.



/ritzau/FINANS