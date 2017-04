3 hentede 11.000 nye mobilkunder i første kvartal

Relateret indhold Artikler

Teleselskabet 3, der er konkurrent til TDC, hentede 11.000 nye mobilkunder på det danske marked i første kvartal.



Det fremgår af en pressemeddelelse fra 3 Danmark mandag morgen.



Det følger efter en tilgang på 7000 nye kunder i fjerde kvartal sidste år og 4000 nye kunder i tredje kvartal.



- Efter et lidt hårdt andet halvår af 2016 er det herligt at konstatere, at udviklingen går den rigtige vej, og vi starter 2017 med at tage flere kunder end i de foregående kvartaler. Samtidig evner vi ikke mindst at holde på kunderne og oplever en meget lav kundeafgang, siger Morten Christiansen, der er administrerende direktør for 3 Danmark, i meddelelsen.



- Det skyldes for eksempel tiltag som vores abonnementstjek og som noget nyt også vores samarbejde med Mobilepay, hvor vi som nogle af de første kan tilbyde super brugervenlig abonnementsbetaling via den populære app, fortsætter direktøren.



Han vil dog ikke kategorisere fremgangen i kundebasen og udviklingen i første kvartal som mere end blot "acceptabel". Det skyldes blandt andet, at 3 har savnet nyheder fra producenterne af smartphones, som ofte er med til at sætte yderligere gang i salget. Samtidig har første kvartal ifølge direktøren været præget af hård konkurrence.



3 Danmark er ejet af det svenske selskab Investor, der offentliggør regnskab for første kvartal senere mandag. 3 gør opmærksom på, at kundetallene afviger fra Investors opgørelse, fordi de to opgør kundetilgangen på forskellige måder.



TDC offentliggør sit regnskab for første kvartal den 5. maj.



/ritzau/FINANS