Volkswagen får endnu en milliardbøde i USA

Den såkaldte dieselskandale bliver stadig mere kostbar for Volkswagen.



Fredag meddelte en domstol i Detroit, at bilgiganten skal betale yderligere 2,8 milliarder dollar (19,5 milliarder kroner) i bøde.



Det er i overensstemmelse med en aftale indgået mellem Volkswagen og de amerikanske myndigheder om at kompensere for snyd med måling af udslip fra koncernens dieselbiler.



Derudover skal Volkswagen betale 1,5 milliarder dollar (10,4 milliarder kroner) i kompensation til de berørte bilejere.



Tidligere på året erklærede Volkswagen sig skyldig i at have overtrådt den amerikanske miljølovgivning.



Volkswagen forbløffede alle, da det ellers velrenommerede bilmærke i 2015 erkendte, at det havde fusket og placeret særligt software i 11 millioner dieselkøretøjer.



På den måde blev farligt udslip fra bilernes udstødning midlertidigt reduceret under test.



Skandalen har udløst milliardbøder, direktørens afgang og et voldsomt fald i aktiekursen for Volkswagen.



Selskabet har indvilget i at bruge op mod 25 milliarder dollar - svarende til 174 milliarder kroner - i USA på at kompensere bilejere, myndigheder, delstater og forhandlere samt tilbyde at købe titusindvis af biler tilbage.



Skandalen er en af de dyreste erhvervsskandaler nogensinde.



Fredag meddelte USA's justitsministerium, at tidligere vicejustitsminister Larry Thompson er udpeget til at sørge for, at Volkswagen overholder sine forpligtelser i de forlig, der er indgået.



/ritzau/AFP