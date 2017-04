Roskilde Festival scorer 17 mio. kr. i overskud

Roskilde Festival har gjort kassen op efter 2016-festivalen. Resultatet lyder på et overskud på 17,4 millioner kroner.



Det oplyste Foreningen Roskilde Festivals bestyrelsen på den årlige generalforsamling lørdag.



Millionoverskuddet skal gå til blandt andet initiativer til børn og unge og humanitært arbejde.



Der er også landet millioner i kassen hos de virksomheder, foreninger og organisationer, som havde boder og barer på festivalen. Tilsammen har de haft et overskud på 20,5 millioner kroner.



Overskuddet er en præcis gentagelse af resultatet efter festivalen i 2015. I 2014 hentede festivalen dog en del mere. Her blev det til 26,7 millioner kroner.



/ritzau/