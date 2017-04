United Airlines tager forfremmelse fra udskældt direktør

Topchefen for det udskældte flyselskab United Airlines, Oscar Munoz, bliver alligevel ikke bestyrelsesformand for selskabet i 2018.Det oplyser United Airlines i en meddelelse fredag aften amerikansk tid. Det sker, efter at en ældre passager blev fjernet fra et fly med voldelige metoder tidligere på måneden.Episoden blev filmet og har skabt en lang strøm af protester rettet mod United Airlines.Det var ellers meningen, at Munoz skulle være både administrerende direktør og bestyrelsesformand i selskabet fra 2018.Men nu har United Airlines' bestyrelse altså ændret mening."Bestyrelsen mener, at det er bedst at adskille rollerne som administrerende direktør og bestyrelsesformand på nuværende tidspunkt," står der i meddelelsen. Det skal ifølge bestyrelsen i United Airlines "sikre, at hr. Munoz kan fokusere udelukkende på sin rolle som administrerende direktør.Lægen David Dao var om bord på en afgang fra Chicago til Louisville søndag 9. april, da personalet på flyet bad fire passagerer om at forlade det overbookede fly.Begrundelsen var, at der skulle være plads til fire ansatte fra luftfartsselskabet.David Dao var sammen med sin kone blandt de fire, der blev bedt om at forlade flyet. Lægen modsatte sig, da han efter egen forklaring skulle behandle patienter hjemme i Kentucky den følgende dag.Derefter blev der tilkaldt sikkerhedsvagter, der med magt fjernede lægen. Andre flypassagerer filmede hændelsen, hvor man ser David Dao blive trukket gennem flyet.På optagelserne ser man, hvordan blodet flyder fra lægens ansigt.Passageren blev slæbt så hårdhændet ud af flyet, at han brækkede næsen, mistede to tænder og fik hjernerystelse.Han har efterfølgende lagt sag an mod flyselskabet./ritzau/