Medier: Volkswagen taget i snyd - skal betale 2,8 mia dollar i bøde

Opdateret kl. 18.38 - Volkswagen er blevet taget i at snyde under forureningskontroller med deres dieselbiler i USA. Det koster nu selskabet en bøde på 2,8 mia. dollar svarende til ca. 19 mia. kr., skriver nyhedsbureauet AP og flere andre udenlandske medier.Bøden kommer efter Volkswagens store dieselskandale, hvor bilkæmpen installwerede snydeprogrammer i sine biler for at få dem til at virke mere miljøvenlige, end de i virkeligheden var.Ifølge The Guardian er det en domstol i Detroit, der har fulgt en aftale, som blev forhandlet på plads mellem Volkswagen og de amerikanske myndigheder.Dommen kommer seks uger efter den tyske bilproducent erklærerede sig skyldig og indrømmede, at næsten 600.000 dieselbiler i USA var programmeret til at tænde for forureningskontrolprogrammet under tests, mens det slukkede, når bilerne kørte på vejene.Volkswagens advokat Jason Weinstein kalder bøden for en "passende og seriøs sanktion", skriver The Guardian.Udover bøden betaler Volkswagen 1,5 mia. dollar i anden sag mod myndighederne og bruger samtidig 11 mia. dollar på at købe biler tilbage fra kunderne.