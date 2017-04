Spotrater ud af Europa til Asien skyder markant i vejret

Mens fragtraterne fra Asien til Europa i denne uge har udviklet sig næsten fladt, så er spotraterne den anden vej - altså ud af Europa til Asien - skudt markant i vejret.



Ifølge Drewry's World Container Index steg spotraterne fra Europa til Asien i denne uge med 10 pct. til et hidtil uset højt niveau, skriver Journal Of Commerce.



De seneste efterhånden mange ugers ratefremgang på den trafik skyldes manglen på kapacitet ud af europæiske hovedhavne, hvor rederier har repositioneret kapacitet forud for lanceringen 1. april af Ocean Alliance, THE Alliance og 2M-plus Hyundai Merchant Marine Alliance.



Det har begrænset kapaciteten for europæiske eksportører, skriver Journal Of Commerce, og begrænsningerne er blot blevet værre i løbet af den seneste måned, hvor operatører har givet speditører otte ugers ventetid.



Raterne på fragt fra Rotterdam til Shanghai er i denne uge derfor steget 10 pct. til 1723 dollar per feu (40 fods container) ifølge Drewry's indeks. Det er 177 pct. mere end på samme tidspunkt sidste år.



Raterne begyndte at stige i starten af marts, skriver Lloyds List, og speditører beklager sig ifølge mediet over, at rederierne har fejlvurderet den kapacitet, der var brug for, mens de reorganiserede deres skibe før lanceringen af containeralliancerne.



Foruden omrokeringerne kapacitetsmæssigt indikerer denne uges ratestigninger samtidig, at efterspørgslen efter europæiske import holder sig på et stærkt niveau, skriver Lloyds List.



