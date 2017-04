Amerikansk industrigigant overrasker positivt - aktien stiger

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske industriselskab Honeywell lander et overskud bedre end ventet i første kvartal og løfter bunden af forventningsintervallet for hele året.



Det fremgår af selskabets regnskab for første kvartal.



Overskuddet blev på 1,66 dollar per aktie i første kvartal, hvilket er 4 cent højere end ventet af økonomerne, der forinden var blevet adspurgt af Bloomberg News.



Omsætningen var en spids højere end ventet, da den kom ind på 9,49 mia. dollar mod ventet 9,32 mia. dollar.



For hele året venter Honeywell nu en indtjening per aktie på 6,90-7,10 dollar, efter at selskabet har løftet bunden af intervallet med 5 cent og fastholdt den øvre ende.



Aktien stiger 2,1 pct. i formarkedet i USA til 126,40 dollar.



/ritzau/FINANS