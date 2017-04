Vestas fik klart flere ordrer end konkurrenterne i første kvartal

Relateret indhold Artikler

Vestas var i første kvartal topscorer blandt de store vindmølleproducenter på antallet af annoncerede faste og ubetingede ordrer.



I alt havde Vestas' ordrer en samlet kapacitet på 1,3 gigawatt (GW), og det var dermed en del bedre end Gamesa på andenpladsen, der annoncerede ordrer på samlet 0,8 GW, skriver Bloomberg Intelligence.



Vestas' ordreindgang var 25 pct. lavere end i samme kvartal året før, men det skal ses i sammenhæng med, at der generelt i kvartalet var et markant fald i antallet af annoncerede vindmølleordrer.



I forhold til første kvartal for et år siden faldt antallet af ordrer på globalt plan med 27 pct. ifølge Bloomberg Intelligence.



Særligt i Europa stod det sløjt til, da antallet af annoncerede ordrer faldt med 63 pct. til 0,9 GW, mens der i USA var en fremgang på 29 pct. til 1,1 GW.



Størstedelen af Vestas' ordrer faldt da også i USA - nemlig 0,8 GW - mens 0,3 GW-ordrer blev underskrevet i Kina.



/ritzau/FINANS