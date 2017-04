Victoria Properties, der for tiden blot er en tom børsskal, har fundet en plan for fremtiden.



Selskabet, der tidligere havde aktiviteter på ejendomsmarkedet i primært Tyskland, vil til at investere i danske ejendomme og pantebreve, og til det formål skal der bruges nye penge.



Derfor vil Victoria Properties i tredje kvartal 2017 gennemføre en rettet emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer, så projektet kan blive skudt i gang.



Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen fredag eftermiddag.



I forbindelse med emissionen vil der blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, oplyser Victoria Properties, der i begyndelsen af 2017 blev handlet ganske betragteligt på børsen herhjemme, selv om der ikke var nogen aktiviteter tilbage i selskabet.



Victoria Properties gik ind i 2017 med en kurs på 3,01 kr., men på grund af den store interesse i starten af året, steg aktien voldsomt og toppede i 14,90 kr. den 25. januar.



Siden faldt interessen igen, og det samme gjorde aktien, men dog slet ikke tilbage til udgangspunktet.



Fredag er aktien uændret i 8,00 kr., og dermed er den fortsat steget 165,8 pct. siden årsskiftet.



/ritzau/FINANS