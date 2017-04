Mio. kr. Q1 2017 Q1 2016 FY 2016 Investeringsresultat 25,9 -11,0 49,1 Resultat før skat 25,2 -11,6 45,6 Nettoresultat 24,1 -11,6 49

Pct. Ved Q1 2017 Før Q1 2017 Investeringsafkast før skat 15 15

Medvind på aktiemarkedet med udbytter som krydderi har forbedret resultatet hos Strategic Investments, der tjener sine penge på at eje aktier i primært mindre og mellemstore virksomheder.Selskabet kom ud af første kvartal med et overskud på 24,1 mio. kr., hvilket er en markant forbedring fra samme periode året før, hvor investeringsselskabet fik et minus på 11,6 mio. kr.- Trods en dagsorden præget af politiske risici i såvel USA som Europa var volatiliteten i første kvartal 2017 gennemgående lav med en positiv underliggende tone i de fleste betydende markeder, skriver selskabet om udviklingen på aktiemarkedet i første kvartal.Strategic Investments, der i alt har investeringer for 314,1 mio. kr., fastholder forventningerne til 2017 om et afkast på 15 pct. før skat.Virksomhedens tre største enkeltinvesteringer er i Small Cap Danmark, der investerer i mindre børsnoterede selskaber i Danmark, det russiske ejendomsselskab Storm Real Estate samt danske Photocat, der udvikler produkter til at reducere luftens indhold af kvælstof.Tabel for Strategic Investments' regnskab for første kvartal 2017:Strategic Investments' forventninger til 2017:/ritzau/FINANS