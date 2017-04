Overenskomst-protest: 2000 slagteriarbejdere nedlægger arbejdet

Omkring 2000 slagteriarbejdere har fredag nedlagt arbejdet. De er utilfredse med den overenskomst for 600.000 på det privat arbejdsmarked, der blev vedtaget torsdag.



Det oplyser Danish Crown.



Desuden har kødkvægsslagtere og stilladsarbejdere også vist deres utilfredshed.



Fredag morgen har slagteriarbejdere på fem af Danish Crowns slagterier nedlagt arbejdet. Der er tale om slagterierne i Sæby, Herning, Horsens, Rønne og Skærbæk.



Også 41 slagtere på dagsholdet på slagteriet Himmerlandskød i Farsø har nedlagt arbejdet. Normalt slagter de en fjerdedel af landets kødkvæg



Den nye overenskomst blev dårligt modtaget af et massivt flertal af de danske slagteriarbejdere. Hele 98 procent valgte at stemme nej.



Alligevel endte den med at blive vedtaget. Det skyldes, at samtlige stemmer fra medlemmer af de forskellige fagforbund under LO bliver lagt sammen. Sammenlagt var der et flertal på 57 procent.



- Vi er ret utilfredse med, at en overvældende del af slagteriarbejderne stemte nej til overenskomsten, og så bliver den trukket ned over hovedet på os alligevel, siger Klaus Olesen, der er tillidsmand på slagteriet i Horsens.



Han oplyser, at hans kolleger har intentionen om at arbejde igen efter weekenden.



- Kollegerne er godt klar over, at de ikke opnår noget lige nu. Men de vil gerne vise deres frustration over det meget magre resultat, siger Klaus Olesen.



Den nye regel betyder, at slagteriarbejdere og andre ansatte på overenskomsten kan komme til at arbejde 42 timer om ugen i perioder.



Det overarbejde skal afspadseres inden for et år.



Ifølge Danish Crown betyder arbejdsnedlæggelserne, at over 100 kunder ikke får leveret de varer, de har bestilt. Over 250 landmænd har fået aflyst afhentning af grise.



Det er ikke kun slagteriarbejderne, der fredag viser utilfredshed med overenskomsten. Vrede stilladsarbejdere har fredag morgen blokeret 3F's hovedkontor i Kampmannsgade i København. Det skriver Avisen.dk.



