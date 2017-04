DSV-konkurrent presses på indtjeningen trods mere travlhed

Relateret indhold Artikler

Selv om den schweiziske DSV-rival Panalpina flytter flere varer rundt i verden, så har indtjeningen ikke fulgt med op.



Panalpina kunne i første kvartal fremvise en vækst i volumen på 8 pct. inden for søfragt og 7 pct. i luftfragt, hvilket ifølge selskabet selv er en højere vækst end på markedet generelt.



Alligevel kom Panalpina ud af første kvartal med et overskud på 16,4 mio. schweizerfranc, hvilket er et fald fra 24 mio. schweizerfranc i samme periode sidste år. Det er et mindre underskud inden for søfragt, som trækker resultaterne ned.



Selskabet havde i forbindelse med sit årsregnskab i februar varslet, at resultaterne i første kvartal ville byde på fald i overskuddet.



Torsdag var der regnskab fra en anden af DSV's konkurrenter - schweiziske Kuehne & Nagel - og her var der lidt af de samme tendenser som hos Panalpina.



Kuehne & Nagel kunne fremvise en vækst på henholdsvis 9 pct. inden for søfragt og 15,5 pct. i luftfragt.



Den markante vækst var dog til dels gået ud over indtjeningen, som viste et mindre fald.



DSV kommer med regnskab for første kvartal 2. maj.



