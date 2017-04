Visa overgik forventningerne trods stor resultatnedgang

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske betalingsselskab Visa fik en tilbagegang i overskuddet på 75 pct. i det forskudt andet kvartal 2016/17.



Alligevel var resultatet bedre end ventet i analytikerkredse, idet nedgangen hovedsageligt skyldtes omkostninger til integrering af det nyligt erhvervede Visa Europe.



Det fremgår af selskabets regnskab, der blev fremlagt efter børstid torsdag.



Overskuddet løb op i 430 mio. dollar mod 1,7 mia. dollar i samme periode året før. Det svarer til 18 cent per aktie mod 71 cent per aktie for et år siden.



Trækkes engangsposterne ud havde Visa et justeret overskud på 2,1 mia. dollar - eller 86 cent per aktie, hvor analytikernes forventninger lød på 79 cent.



Visa formidlede betalinger for 1730 mia. dollar eller i kvartalet, svarende til en stigning på 37 pct. fra året før.



I USA, hvor Visa har den største aktivitet, formidledes betalinger for 775 mia. dollar, hvilket var 12 pct. højere end året før.



Koncernens samlede indtægter var 4,48 mia. dollar i kvartalet mod 3,63 mia. dollar i det forskudte andet kvartal sidste år.



Visa-aktien steg 2,4 pct. til 93,29 dollar i det amerikanske eftermarked.



/ritzau/FINANS