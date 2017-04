Grundfos er fordoblet i værdi på to år

Relateret indhold Artikler

Medarbejderne i den jyske pumpekoncern Grundfos nyder nu godt af den fremgang i indtjeningen, som virksomheden har præsteret i de seneste år.



Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.



Hvert år indhenter Grundfos fra bank og revisor en vurdering af værdien af det privatejede selskabs aktier, og en helt frisk vurdering har fastslået, at Grundfos i dag er dobbelt så meget værd som i 2015.



For medarbejderne betyder det, at de kan sælge deres aktier i Bjerringbro-virksomheden til ejerfonden for 884 kr. pr. styk mod 442 kr. for to år siden.



"Det er et godt stykke papir at have. Det er kun gået den rigtige vej," siger Kitty Herholdt, fællestillidsrepræsentant for Grundfos-medarbejderne, hvoraf flere end 6000 ejer aktier i firmaet.



Den nye aktiekurs værdiansætter ifølge Finans hele Grundfos-koncernen til næsten 34 mia. kr. mod 17 mia. i 2015.



Det bringer Grundfos i liga med børsnoterede virksomheder som TDC, Jyske Bank og William Demant.



Vurderingen kommer, efter at Grundfos i sidste måned kom med årsregnskab for 2016, hvor indtjeningen igen var forbedret.



Mads Nipper kom til som ny koncernchef i august 2014, da indtjeningen var på et lavpunkt, og siden er driftsresultatet næsten tredoblet til 2,2 mia. kr.



"Ud fra udviklingen i driften lyder værdiansættelsen faktisk ikke særligt aggressiv. Den lyder egentlig meget, meget fornuftig," siger Peter Falk-Sørensen, direktør i Dansk Aktie Analyse, der har gennemgået udviklingen i Grundfos og hos konkurrenterne for Finans.



Grundfos er ikke børsnoteret, men derimod privatejet med Poul Due Jensens Fond som hovedaktionær. Næst efter fonden er stifterfamilien Due Jensen den største aktionær, mens medarbejderne i alt ejer 1,3 pct. af Grundfos.





/ritzau/