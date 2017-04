Onxeo skal have tilført kapital inden for 12 måneder

Onxeo skal have tilført kapital inden for de kommende 12 måneder. Det bekræfter biotekselskabets finansdirektør, Nicolas Fellmann, i et interview med Bloomberg News.



Meldingen svarer til oplysningerne i årsregnskabet den 7. marts. Her skrev Onxeo, at kassebeholdningen var på 29,2 mio. euro ved udgangen af december, hvilket rækker indtil starten af 2018.



Nicolas Fellmann holder over for Bloomberg News døren åben for at rejse penge via finansmarkedet eller via partneraftaler.



Leverkræftmidlet Livataq er en mulig kandidat i den forbindelse. Lægemiddelkandidaten er i den kliniske udviklingsfase 3, og der kommer resultater fra studiet inden udgangen af året, skriver Bloomberg, der ikke kommer timingen nærmere.



Af årsregnskabet fremgår det dog, at resultaterne ventes i midten af året.



Aktien i Onxeo falder torsdag med 3,6 pct. til 18,60 kr.



/ritzau/FINANS