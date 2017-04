Analytiker: Pænt DSV-regnskab lurer trods pres på rivals indtjening

Relateret indhold Artikler

DSV-konkurrenten Kuehne & Nagel har haft en imponerende vækst i starten af 2017, hvilket til dels er sket på bekostning af indtjeningen.



Samme vokseværk skal man næppe forvente hos DSV, når selskabet om to uger gør status for første kvartal, men til gengæld bør marginerne være mere stabile, og det lægger op til et pænt regnskab fra transport- og logistikkoncernen.



Sådan lyder vurderingen fra aktieanalytiker Ricky Steen Rasmussen, der dækker DSV og følger transportbranchen hos Nykredit.



"Kuehne & Nagel viser rigtig, rigtig pæn vækst på både søfragt og luftfragt, og så stor fremgang på toplinjen skal vi nok trods alt ikke forvente hos DSV, selv om jeg forventer, at de også har vundet markedsandele."



"Man skal også lige have med, at Kuehne & Nagel har lidt hjælp af et let sammenligningsgrundlag inden for søfragt, men det er stadig pæn vækst," siger Ricky Steen Rasmussen, efter at det schweiziske selskab har offentliggjort regnskab for første kvartal torsdag morgen.



Kuehne & Nagel havde i de første tre måneder af 2017 en volumenvækst på 9 pct. inden for søfragt, mens væksten på luftfragt lød på 15,5 pct.



Det schweiziske selskab må til gengæld notere lavere indtjening per transporteret container inden for begge forretningsområder.



Selskabets samlede driftsoverskud faldt i kvartalet til 209 mio. schweizerfranc fra 217 mio. schweizerfranc i samme periode 2016.



"Marginerne er under pres, og det ser ud, som om at Kuehne & Nagel har købt sig til markedsandele ved at gå lidt på kompromis med priserne."



"Jeg tvivler på, at vi vil se samme gøre sig gældende for DSV, fordi selskabet er mere disciplineret med priserne og samtidig har meldt ud, at marginerne vil være mere stabile."



"Så jeg vurderer, at der er udsigt til et pænt DSV-regnskab med pæn vækst og udmærkede marginer," siger Ricky Steen Rasmussen, der har en købsanbefaling af DSV-aktien.



DSV kommer med regnskab for første kvartal den 2. maj. Selskabet venter et driftsoverskud før særlige poster på 4100-4500 mio. kr. for hele året mod 3475 mio. kr. i 2016.



600 mio. kr. af fremgangen skal komme fra synergier af opkøbet UTI Worldwide, som blev en del af selskabet i starten af 2016.



/ritzau/FINANS