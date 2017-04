BMW's overskud stiger over 25 pct. efter god udvikling i Kina

Relateret indhold Aktieordbog

BMW har i første kvartal 2017 præsteret et overskud før skat på 3005 mio. euro.



Den tyske bilproducent har dermed øget sit overskud før skat med 26,9 pct. sammenlignet med samme periode sidste år, hvor resultatet landede på 2368 mio. euro. Det viser et foreløbigt regnskab for kvartalet, som er offentliggjort torsdag.



BMW tilskriver ifølge Bloomberg News fremgangen til en opskrivning af værdien af ejerandelen i navigationsfirmaet Here, som selskabet ejer med et par andre bilfirmaer, samt højere bidrag fra sin kinesiske samarbejdspartner ved navn BMW Brilliance Automotive.



BMW oplyser endvidere, at driftsoverskuddet, EBIT, for første kvartal lander på 2,65 mia. euro. I samme periode sidste år var resultatet 2,46 mia. euro.



Resultaterne var meget bedre end ventet, da analytikerne ifølge Bloomberg havde ventet et driftsoverskud på 1,45 mia. euro, hvilket dog kun var baseret på tre analytikeres estimater.



BMW's fulde regnskab for første kvartal bliver fremlagt torsdag den 4. maj.



/ritzau/FINANS