Nordfyns Bank vil flytte fra Nordfyn

Relateret indhold Artikler

Nordfyns Bank ønsker at rykke sit hovedkontor til Odense fra Bogense.



Det oplyser banken i en meddelelse torsdag.



"Med udgangspunkt i et ønske om at fortsætte den positive udvikling af Nordfyns Bank har bestyrelsen besluttet at flytte bankens hovedkontor fra den nuværende adresse i Bogense til Odense," fremgår det af meddelelsen.



De nærmere detaljer for flytningen er ikke på plads. Nordfyns Bank har endnu ikke fundet et domicil, der opfylder kravene for beliggenhed og funktionalitet, fremgår det.



/ritzau/FINANS