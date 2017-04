Sydbank om Pandora: Fastholdte forventninger overskygger ny struktur

Relateret indhold Artikler

Det afgørende i smykkeselskabet Pandoras meddelelse om en ændret rapporteringsstruktur torsdag morgen er, at forventningerne til 2017 fastholdes.



Det vurderer senioranalytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen over for Ritzau Finans.



"Den fastholdte forventning maner en markant vækstafmatning til jorden," vurderer han.



Senioranalytikeren understreger, at første kvartal dog bliver afdæmpet, som Pandora også tidligere har oplyst.



"Vi ved godt, at første kvartal bliver et dæmpet kvartal - det er helt som ventet," understreger han.



Den svagere end ventede start stammer fra, at der sidste år var der store leverancer til den amerikanske smykkekæde Jared, der opjusterede arealet med Pandora-smykker.



Desuden har Pandora har lukket 700 butikker i USA i fjerde kvartal 2016. Det rammer også i første kvartal i år, men bør blive kompenseret senere.



Søren Løntoft Hansen påpeger endvidere, at der også er sket en stor leverance i fjerde kvartal sidste år, som oprindeligt skulle være faldet i første kvartal.



For hele 2017 venter Pandora fortsat en omsætning på 23-24 mia. kr. samt et driftsmargin (EBITDA) på cirka 38 pct. Omsætningen i 2016 var 20,3 mia. kr., og EBITDA-marginen samme år var 39,1.



Ny struktur øger gennemsigtighed



I meddelelsen fra torsdag morgen fremgår det desuden, at Pandora vil opdatere måden at rapportere regnskaber på for at øge gennemsigtigheden i salgsudviklingen på tværs af selskabet.



Den nye rapporteringsstruktur øger gennemsigtigheden i Pandora i forhold til analytikere og investorer, vurderer Søren Løntoft Hansen.



Han fremhæver, at der fremover kun rapporteres såkaldte like-for-like tal for Pandora-ejede butikker, der vægter højere end en franchisebutik, da Pandoras indtjening er større i egne butikker.



"Man undlader at rapportere på andre butikstyper, da man har en strategi om at tage ejerskab over konceptbutikker," siger han.



Desuden fremhæver han, at den nye rapporteringsstruktur også vil give omsætningstal for de største markeder, hvilket også en en god ting, der øger gennemsigtigheden.



/ritzau/FINANS