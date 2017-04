Pandora-chef: Ændringer i rapportering er ikke et svar på kursfald

Relateret indhold Artikler

Pandoras melding om at ændre rapporteringsstruktur skyldes ikke den seneste tids kursfald, der tirsdag kulminerede med et voldsomt dyk efter en negativ analyse fra investeringsbanken Carnegie.



Det siger pressechef i Pandora, Kristian Lysgaard, til Bloomberg News.



Han oplyser desuden, at ændringerne har været planlagt et stykke tid, og at de sker for at sikre større gennemsigtighed - en ting, som flere investorer har ytret bekymringer om.



Pandora-aktien faldt tirsdag med 12,1 pct. efter en anbefalingsændring fra Carnegie, men steg onsdag 2,5 pct. til 680 kr.



Onsdag inden påske sluttede aktien i 755 kr. Siden nytår er aktien faldet godt 26 pct.



/ritzau/FINANS