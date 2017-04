Preben Damgaard klar til flere investeringer i mobilselskaber

It-investor Preben Damgaard investerede i marts millioner i mobilselskabet Plenti. Det er første gang milliardæren bevæger sig over i telesektoren.Men Preben Damgaard er klar til at investere i flere mobilselskaber, hvis den rigtige melder sig på banen. Det skriver mediet ITWatch "Svaret er, at det vil jeg gerne. Får jeg en tilsvarende mulighed som den her, så er det bestemt en mulighed, jeg vil forfølge. Jeg har set ned i en helt ny virksomhed som Plenti, der er drevet af dygtige mennesker og har vigtig viden med herfra. Fremtiden kan give svaret, men det er ikke være fjernt for mig at se mig selv i et nyt setup," siger han til ITWatch.Preben Damgaard solgte i 2002 virksomheden Navision til Microsoft, og siden da har han investeret i adskillige danske teknologivirksomheder.