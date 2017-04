Pandora ændrer struktur for rapportering - forventninger fastholdes

Relateret indhold Artikler

Smykkekoncernen Pandora vil øge gennemsigtigheden i sin finansielle rapportering og ændrer derfor selskabets rapporteringsstruktur.



Det oplyser selskabet, der samtidig fortæller, at selskabets forventninger til indeværende år fastholdes.



"Pandora besluttet at opdatere den finansielle rapporteringsstruktur for at sikre, at den mere hensigtsmæssigt afspejler udviklingen i den underliggende forretning," skriver selskabet.



Finansdirektøren hos Pandora, Peter Vekslund, forklarer det med:



"Opdateringerne bygger på de ændringer, vi foretog sidste år, og vil gøre det muligt for investorer og analytikere at modellere omsætningsudviklingen mere hensigtsmæssigt på tværs af gruppen."



Smykkekoncernen vurderer, at den opdaterede finansielle rapportering giver et bedre indblik i udviklingen i Pandoras egne butikker, som bidrager med en stigende andel af den samlede omsætning.



"Den stigende omsætningsandel fra Pandora-ejede butikker øger vores kontrol med brandet, og samtidig realiserer vi den fulde detailomsætning," skriver selskabet og oplyser, at omsætningen fra Pandora-ejede konceptbutikker siden 2012 er steget gennemsnitligt med cirka 80 pct. om året.



Pandora venter, at denne omsætning allerede i 2017 vil overstige selskabets omsætning fra franchise-konceptbutikker.



/ritzau/FINANS