Nestlé rammer større organisk salgsvækst end ventet

Relateret indhold Artikler

Den schweiziske fødevaregigant Nestlé, der blandt andet er kendt for at producere mærker som Nescafé og Kit Kat, har i sit første kvartal landet en større organisk salgsvækst end ventet i markedet.



I de første tre måneder af 2017 endte den organiske salgsvækst på 2,3 pct., hvilket derved var bedre end de 2,0 pct., som analytikerne havde sat næsen op efter ifølge Bloomberg News.



Når det gælder selve omsætningen, endte den i kvartalet på 21 mia. schweizerfranc mod de ventede 21,2 mia. schweizerfranc.



For hele 2017 fastholder Nestlé, der er grundlagt i 1866 af Henri Nestlé, sin forventning om at lande en organisk salgsvækst på mellem 2 og 4 pct.



/ritzau/FINANS