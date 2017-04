Kuehne + Nagel leverer lavere end ventet driftsoverskud

Relateret indhold Artikler

Den schweiziske DSV-konkurrent Kuehne + Nagel leverede resultater en smule under det ventede i første kvartal.



Driftsoverskuddet (EBITDA) landede i kvartalet på 257 mio. schweizerfranc mod ventet 269,7 mio. schweizerfranc ifølge estimater fra Bloomberg News. Overskuddet blev nået på baggrund af en omsætning, der blev 4,3 mia. schweizerfranc.



Selskabets topchef, Detlef Trefzger, understreger dog, at der er et godt grundlag for andet halvår, skriver Bloomberg News.



/ritzau/FINANS