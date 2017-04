ABB overrasker positivt og fortsætter transformation

Relateret indhold Artikler

Svensk-schweiziske ABB landede i første kvartal et nettooverskud på 724 mio. dollar mod ventet 489 mio. dollar ifølge estimater fra SME Direkt.



Resultatet blev hentet på baggrund af en omsætning på 7854 mio. dollar mod ventet 7760 mio. dollar.



Ordreindgangen skuffede derimod lidt, da den blev på 8403 mio. dollar mod ventet 8572 mio. dollar.



"ABB leverede for andet kvartal i træk fremgang i omsætningen. Den underliggende driftsmæssige præstation blev forbedret," konstaterer selskabets topchef, Ulrich Spiesshofer, i en kommentar.



Han fremhæver også, at der i flere forretningsområder er tegn på enten stabilisering eller en smule vækst, men at 2017 bliver et år i transformationens tegn.



ABB solgte for nylig sin kabelforretning til danske NKT Cables.



/ritzau/