American Express slog forventningerne i første kvartal

Den amerikanske kreditkortgigant American Express slog indtjeningsforventningerne i årets første kvartal. Det fremgår af regnskabet, der blev offentliggjort onsdag efter børstid.



Koncernens nettoindtjening landede på 1,37 dollar per aktie mod analytikernes gennemsnitlige estimat, der lød på et overskud på 1,27 dollar per aktie.



Omsætningen løb op i 7,90 mia. dollar, hvor analytikerne havde ventet 7,79 mia. dollar.



American Express-aktien steg 2,3 pct. i eftermarkedet.



/ritzau/FINANS