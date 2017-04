Qualcomm overrasker positivt over hele linjen

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske halvlederproducent Qualcomm leverede pæne tal i andet kvartal af 2016/17, der sluttede med udgangen af marts. Det fremgår af regnskabet, der blev offentliggjort onsdag efter børstid.



I de tre første måneder af indeværende år omsatte selskabet for 5,99 mia. dollar mod ventet 5,87 mia. dollar blandt analytikerne ifølge estimater fra Bloomberg News.



Det blev omsat til en justeret indtjening per aktie på 1,34 dollar mod ventet 1,19 dollar.



Koncernen estimerer en justeret indtjening per aktie i intervallet 0,90-1,15 dollar, sammenlignet med analytikernes ventede 1,09 dollar.



Qualcomm-aktien steg 2,4 pct. i eftermarkedet.



/ritzau/FINANS