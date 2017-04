Ebay leverede stort set som ventet i første kvartal

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske auktionssite Ebay leverede en indtjening stort set som ventet i første kvartal, da selskabet fik et overskud per aktie på 49 cent fra de fortsættende aktiviteter.



Analytikerne havde ventet et overskud på 48 cent per aktie ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



Omsætningen blev på 2,22 mia. dollar mod ventet 2,21 mia. dollar.



I andet kvartal venter selskabet en omsætning på 2,28 mia. dollar til 2,31 mia. dollar, mens analytikerne på forhånd sigtede efter et salg på 2,32 mia. dollar.



Ebay-aktien faldt 1,9 pct. til 33,20 dollar i onsdagens amerikanske eftermarked.



/ritzau/FINANS