Trumps rejseregler får Emirates til at neddrosle USA-rejser

Mellemøstens største flyselskab, Emirates, drosler ned for antallet af flyvninger til fem byer i USA.



Det skyldes en nedgang i efterspørgslen på flybilletter til USA, efter at præsident Donald Trump har indført restriktioner for rejsende fra Mellemøsten.



Det skriver Wall Street Journal og nyhedsbureauet AP.



Emirates flyver til 12 byer i USA. Ændringerne i antallet af afgange kommer til at berøre afgange til fem af dem.



I dag er der to daglige afgange til Boston, Los Angeles og Seattle. Fremover vil der kun være en enkelt afgang, oplyser selskabet.



De daglige afgange til Fort Lauderdale og Orlando vil fremover blive reduceret til fem afgange om ugen.



Ændringerne vil træde i kraft i næste måned, oplyser Emirates. Selskabet betegner det som "en forretningsmæssig beslutning som svar på en svækket efterspørgsel på rejser", skriver AP.



Trump og hans regering har ad to omgange forsøgt at indføre indrejseforbud for borgere fra lande med overvejende muslimske befolkninger.



Begge gange er disse forbud blevet suspenderet af føderale dommere i USA.



I sidste måned indførte USA forbud mod at have blandt andet bærbare computere og tablets med i kabinen på fly fra en række lande til destinationer i USA. Også Storbritannien har indført lignende regler.



/ritzau/