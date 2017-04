Bavarian: Prostvac undersøges sammen med lægemidler fra partner

Relateret indhold Artikler

Bavarian Nordics lægemiddelkandidat Prostvac skal atter prøves i kombination med lægemidler fra partneren Bristol-Myers Squibb.



Der er netop indledt et fase 2-studie med Prostvac i kombination med kræftmidlerne Yervoy og/eller Opdivo til supplerende behandling af patienter med prostatakræft.



Det er det andet studie, der kombinerer Bavarians Prostvac med såkaldte checkpoint-hæmmere fra Bristol-Myers Squibb. I oktober meldte Bavarian om et studie med Prostvac i kombination med Yervoy i 75 patienter med lokaliseret prostatakræft.



"Der er nu elleve igangværende forsøg med Prostvac i forskellige stadier af prostatakræft. I de senere år har vi oplevet en stigende interesse for at undersøge produktkandidaten i de tidlige stadier, hvor sygdommen endnu ikke har spredt sig uden for prostata," siger administrerende direktør for Bavarian Nordic Paul Chaplin ifølge en meddelelse.



Kombinationen med checkpoint-hæmmere prøves ifølge Paul Chaplin, da Bavarian vurderer, at Prostvac har potentiale til at forstærke den kliniske effekt af checkpoint-hæmmerne.



De virker ved enten at blokere molekyler, der hæmmer immunsystemet og kroppens egne sygdomsbekæmpende celler, eller ved at fremme molekyler, der stimulerer immunforsvaret.



Yervoy er godkendt i USA til behandling af hudkræft, mens Opdivo markedsføres af Bristol-Myers som andenbehandling til ikke-småcellet lungekræft, oplyser Bavarian.



/ritzau/FINANS