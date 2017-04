Strejke skaber problemer i Billund hele eftermiddagen

Onsdag formiddag var mange fly forsinket fra Billund Airport på grund af en større strejke.



Medarbejderne har over middag genoptaget arbejdet, men der vil ikke være normale tilstande i lufthavnen i det første lange stykke tid.



"Arbejdet er genoptaget efter den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse tidligere på dagen. Vi forventer fortsat uregelmæssigheder i flytrafikken eftermiddagen igennem," skriver Billund Airport på sin hjemmeside.



Lønknas



Strejken kom på grund af uenigheder i lønforhandlinger.



"Vi har en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse på grund af nogle uenigheder i lokale lønforhandlinger," sagde direktør for lufthavnen, Kjeld Zacho Jørgensen, til Ritzau tidligere onsdag.



Mens alle afgange før middag var enten aflyst eller forsinkede, er det nu kun en håndfuld afgange, der ifølge Billunds hjemmeside er påvirkede at strejken.



En enkelt afgang til Amsterdam onsdag eftermiddag er aflyst.



En overraskelse



Strejken kom som en overraskelse for lufthavnen, sagde Kjeld Zacho Jørgensen tidligere onsdag til Ritzau.



"Jeg er overrasket over, at det sker midt i et forhandlingsforløb, det må jeg sige," sagde han og fortsatte:



"At vi var uenige, der var jeg godt klar over, men at det skulle komme her til, det var jeg godt nok ikke klar over."



/ritzau/