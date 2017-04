Berlingske har solgt sig tilbage i plus

Efter et blodrødt 2015 er Berlingske Media tilbage i plus i 2016. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse, der kun giver få tal fra regnskabet.



Ifølge meddelelsen faldt omsætningen i koncernen, der blandt andet ejer Berlingske, BT, Weekendavisen og Radio24syv, med 400 millioner kroner til 1,2 milliarder.



Året bød også på en sammenlægning af dagbladet BT og Metroxpress i et nyt selskab, BTMX, under Berlingske Media.



Et underskud på 38 millioner kroner er vendt til et plus på 23 millioner kroner.



Viljen til at betale er på vej op



"For branchen som helhed kan vi konstatere, at den årelange tilbagegang for printmedier synes at være aftagende samtidig med, at viljen til at betale for nyheder og andet journalistisk indhold på nettet er i vækst," skriver Berlingske Media i meddelelsen.



Det store fald i omsætningen skyldes ifølge Berlingske Media frasalg af Midtjyske Medier, Netdoktor og Berlingske Avistryk.



"Men også den negative udvikling i såvel annoncesalg som bladsalg har bidraget til den lavere omsætning," skriver Berlingske.



For 2017 venter Berlingske Media et bedre resultat end i 2016.



Formelt er regnskabet for 2016 ikke offentliggjort endnu, så det er ikke muligt at se, hvor meget af overskuddet der er frasalg og engangsposter, og hvor meget der er skabt på driften af medier.



Berlingske blev i 2000 solgt ud af sit stabile ejerskab under A.P. Møller- Mærsk. Virksomheden blev købt af Orkla og senere af kapitalfonden Mecom Group.



I 2014 blev Berlingske overtaget af belgiske De Persgroep.



De Persgroep omsatte i 2016 for 1,5 milliarder euro og øgede sit resultat marginalt til 117 millioner euro.



/ritzau/