Adidas beklager uheldig Boston-mail til maratonløbere

Det tyske firma Adidas, der blandt andet producerer sportstøj, havnede tirsdag i store problemer på grund af en uheldig mail.



I mailen lykønskede Adidas i emnelinjen samtlige deltagere i Boston Marathon med at have "overlevet" løbet, skriver avisen Boston Post.



Flere deltagere anså teksten for at være upassende og ufølsom, da Boston Marathon i 2013 blev ramt af et terrorangreb, som kostede tre mennesker livet.



Derudover kom mere end 260 mennesker til skade, da to bomber gik af nær målstregen for fire år siden.



Senere beklagede Adidas ordlyden i mailen.



"Vi er meget kede af det. Tydeligvis var der ikke tænkt over den ufølsomme emnelinje i den mail, vi udsendte tirsdag. Vi beklager dybt for vores fejl," skriver Adidas på Twitter.



/ritzau/