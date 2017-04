Onsdag formiddag er mange fly forsinket fra Billund Airport.



Det skriver JydskeVestkysten, der er blevet oplyst, at alle medarbejdere i lufthavnen har nedlagt arbejdet og er gået til fagligt møde.



Avisen har talt med lufthavnens administrerende direktør, Kjeld Zacho, der ikke kan sige, hvornår flytrafikken er tilbage på sporet.



"Jeg har ikke nogen tidshorisont på, hvornår det er klart. Det drejer sig om flere faggrupper."



"Jeg har heller ikke noget overblik over konsekvenserne endnu. Det er kaptajnen, der kan bestemme, om et fly kan lande, siger han."



Ifølge avisen drejer nedlæggelsen af arbejde om lønforhandlinger med ledelsen, der er gået i hårdknude.



"På grund af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse vil der være uregelmæssigheder i flytrafikken på lufthavnen," skriver Billund Lufthavn på sin hjemmeside.



JydskeVestkysten har blandt andet talt med en passager i lufthavnen, der er blevet fortalt, at hendes fly er aflyst, og at der ikke er nyt om, hvornår hun kan forvente, at det flyver.



På Billund Lufthavns hjemmeside er stribevis af fly enten noteret som forsinket eller aflyst.



/ritzau/