Onlinegigants overskud er stadig minimalt trods stort salg

Online-tøjbutikken Zalando voksede solidt i første kvartal, hvor omsætningen steg med mere end 20 procent. Det viser en opdatering fra selskabet.Tallene viser dog også, at Zalandos overskudsgrad fortsat er ekstremt lille. "Vi fortsætter med at opfylde vores målsætninger og startede 2017 med stærk vækst," skriver administrerende direktør Rubin Ritter.Den foreløbige opgørelse over kvartalet viser et salg på 971-987 millioner euro - 7,2-7,3 milliarder danske kroner - mod 796 millioner euro i samme periode sidste år.Driftsresultatet er endt mellem 10 og 30 millioner euro. Det giver en overskudsgrad på én til tre procent.Til sammenligning fremviste Dansk Supermarked, der lever i den notorisk resultatsvage supermarkedsbranche, onsdag en overskudsgrad på 3,7 procent.Væksten og overskuddet var ikke nok til at leve op til aktiemarkedets forventninger. Zalando falder med 4,6 procent på det tyske aktiemarked. Dermed er selskabet dog fortsat 9,9 milliarder euro værd.Zalando startede i Tyskland som en online-skoforhandler i 2008. Siden da har Zalando spredt sig til alt inden for tøj og mode og til en stribe nye lande, deriblandt Danmark.Ifølge sit årsregnskab havde Zalando i 2016 165 millioner besøg om måneden, omkring 200.000 varer på hylderne og 20 millioner aktive brugere./ritzau/